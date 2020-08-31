Google запустит специальный детский режим на Android-планшетах

Корпорация Google запустит специальный режим для детей Google Kids Space на планшетах на базе Android. Он объединит обучающие и развлекательные детские приложения, книги и видео. Об этом компания сообщает в своем блоге.

Изначально функция будет доступна на планшетах Lenovo Smart Tab M10 HD Gen 2. Но, по заявлению компании, число устройств с детским режимом будет расти.

Google Kids Space объединит некоторые существующие функции Google, включая родительский контроль Family Link и вкладку «Дети» в Google Play. Отмечается, что опция Family Link уже встроена в ОС Android. Она позволяет родителям устанавливать ограничения по времени использования устройства, задействовать фильтры безопасности контента и многое другое. Вкладка «Дети» в Google Play используется для демонстрации отобранных мобильных приложений и игр.

Новый детский режим представляет собой упрощенный для пользователя интерфейс с быстрым доступом к материалам для детей. Отмечается, что материалы можно будет отсортировать по возрасту ребенка. Также весь контент будет разделены на четыре основные вкладки: «Играть», «Читать», «Смотреть», «Сделать».

По заявлению компании, при запуске режима во вкладке «Читать» для пользователей в США будет доступно более 400 бесплатных детских книг. В разделах «Смотреть» и «Сделать» будет загружен творческий контент из YouTube Kids.

Также родители смогут загрузить для детей дополнительный контент из Google Play.

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