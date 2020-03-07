Google отменил ежегодную конференцию для разработчиков I/O из-за коронавируса

Google отменил ежегодную конференцию для разработчиков I/O, которая должна была пройти с 12 по 14 мая, из-за вспышки коронавируса COVID-19. Об этом говорится в сообщении компании.

Компания пояснила, что решение было продиктовано рекомендациями ВОЗ и Центра по контролю и профилактике заболеваний США, которые советуют избегать больших скоплений людей.

В ближайшее время Google предложит альтернативный формат для конференции и вернет деньги всем, кто купил билет, заявили в компании.

Конйеренция I/O — крупнейшее мероприятие Google. На нем компания анонсирует обновления Android и других сервисов. Google проводит конференцию с 2008 года и раньше никогда ее не отменял.

На фоне опасения из-за COVID-19 не состоялась крупнейшая выставка в мобильной индустрии Mobile World Congress, а Facebook отменил конференцию для разработчиков F8 и конференцию для маркетологов Global Marketing Summit.

Коронавирус COVID-19 впервые появился в Китае в декабре 2019 года. По состоянию на утро 4 марта вирус охватил 76 мира, 92801 человек заболел, 3201 умер, 50691 вылечился. Больше всего заболевших в Китае (80270 случаев).

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