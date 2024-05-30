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Google инвестирует $2 млрд в запуск ЦОДа в Малайзии

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Американская технологическая компания Google намерена инвестировать в запуск центра обработки данных (ЦОД) в Малайзии $2 млрд. Об этом сообщила президент и финансовый директор компании Рут Порат.

Google инвестирует $2 млрд в запуск ЦОДа в Малайзии

Будущий ЦОД, по планам компании, обеспечит работу таких сервисов Google, как Search, Maps и Workspace.

Кроме того, центр будет специализироваться на облачных услугах в регионе.

В своем блоге Google пишет, что вложения принесут экономике страны более $3,2 млрд в ближайшие пять лет. Кроме того, запуск ЦОДа и его обслуживание создаст 26,5 тыс. рабочих мест.

Это уже третье сообщение об интересе технологических гигантов к Малайзии. Накануне, 29 мая, Apple анонсировала запуск в стране своего первого магазина.

А в начале месяца Microsoft объявила о соразмерных с вложениями Google инвестициях в развитие облачного бизнеса и ИИ-технологий в Малайзии. Вложения составят $2,2 млрд.

Фото на обложке: RYO Alexandre / Shutterstock

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