Google инвестирует $2 млрд в запуск ЦОДа в Малайзии

Американская технологическая компания Google намерена инвестировать в запуск центра обработки данных (ЦОД) в Малайзии $2 млрд. Об этом сообщила президент и финансовый директор компании Рут Порат.
Будущий ЦОД, по планам компании, обеспечит работу таких сервисов Google, как Search, Maps и Workspace.
Кроме того, центр будет специализироваться на облачных услугах в регионе.
В своем блоге Google пишет, что вложения принесут экономике страны более $3,2 млрд в ближайшие пять лет. Кроме того, запуск ЦОДа и его обслуживание создаст 26,5 тыс. рабочих мест.
Это уже третье сообщение об интересе технологических гигантов к Малайзии. Накануне, 29 мая, Apple анонсировала запуск в стране своего первого магазина.
А в начале месяца Microsoft объявила о соразмерных с вложениями Google инвестициях в развитие облачного бизнеса и ИИ-технологий в Малайзии. Вложения составят $2,2 млрд.
Фото на обложке: RYO Alexandre /
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