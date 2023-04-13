«Google Карты» снова начали публиковать отзывы на локации в России

Google возобновила принятие отзывов на локации в России. После начала спецоперации компания перестала публиковать новую информацию в сервисе «Отзывы» на «Google Картах» – они не проходили модерацию.
С 11 апреля Google снова начал публиковать отзывы на локации в России, Белоруссии и Украине, заметили в RocketData. Сразу после начала спецоперации на Украине эта функция была недоступна.
В последний год пользователи могут оставлять отзывы на российские локации, но они не проходили модерацию и оставались невидимыми.
Фото на обложке: AngieYeoh /
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