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«Google Карты» снова начали публиковать отзывы на локации в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google возобновила принятие отзывов на локации в России. После начала спецоперации компания перестала публиковать новую информацию в сервисе «Отзывы» на «Google Картах» – они не проходили модерацию.

«Google Карты» снова начали публиковать отзывы на локации в России

С 11 апреля Google снова начал публиковать отзывы на локации в России, Белоруссии и Украине, заметили в RocketData. Сразу после начала спецоперации на Украине эта функция была недоступна.

В последний год пользователи могут оставлять отзывы на российские локации, но они не проходили модерацию и оставались невидимыми.

Фото на обложке: AngieYeoh / Shutterstock

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