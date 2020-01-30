Google хочет создать новый корпоративный мессенджер

Компания Google планирует создать единую платформу для своих бизнес-инструментов на основе G-Suite. Среди продуктов, которые хотят объединить, — почтовый сервис Gmail, «Google Диск», мессенджер Hangouts. Об этом пишет The Verge.

Сейчас существует три версии Hangouts — оригинальный мессенджер, видеочат Hangouts Meet и текстовый Hangouts Chat. Их аудитория — бизнес-клиенты.



При этом Google владеет пользовательскими приложениями Chat для Android и сервисом для видеосвязи Duo. В последний тоже были интегрированы программы для обмена сообщениями.



Среди других похожих продуктов у компании есть Android Messages и Google Voice.

Как пишет издание Information, возможно, с помощью единого сервиса Google хочет привлечь корпоративных клиентов, которые сейчас пользуются такими объединенными платформами как Microsoft Teams and Slack.



Собственные мессенджеры развивают многие компании. В 2019 году Mail.ru Group рассказала о том, начала работу над MyTeam, а Facebook представил Threads.



