Google могут оштрафовать в России на 94 трлн рублей

Компании Google грозит штраф в 94 трлн рублей, если она не восстановит на YouTube учётную запись телеканала «Царьград». При исполнении Google предписания российского суда у интернет-гиганта могут возникнуть проблемы в США из-за несоблюдения санкционной политики.

Google должна исполнить до 20 мая требование Арбитражного суда Москвы и восстановить аккаунт «Царьграда» на YouTube. Также компания может подать апелляцию, напоминает Forbes.

В противном случае с ООО «Гугл» начнёт взиматься прогрессивная судебная неустойка в пользу «Царьграда»: она составит 100 тысяч рублей за каждый день просрочки, при этом сумма будет увеличиваться каждую неделю в два раза. По подсчетам юридической фирмы Baker & McKenzie, через 7 месяцев общий размер неустойки достигнет 94 трлн рублей; это чуть меньше капитализации материнской компании Google — Alphabet.

Аккаунт телеканала «Царьград» был заблокирован на YouTube в ночь на 28 июля 2020 года.

«Google соблюдает все применимые законы о санкциях и соблюдении правил торговли. Если мы обнаруживаем, что учёная запись нарушает эти законы, то предпринимаем соответствующие действия», — заявляла компания РБК. С 2014 года владелец «Царьграда» Константин Малофеев находится в санкционных списках США, Канады и Евросоюза.

27 августа «Царьград» подал в суд на Google LLC, Google Ireland Limited и ООО «Гугл»: телеканал требовал признать блокировку незаконной и восстановить аккаунт. Арбитражный суд Москвы в апреле 2021 года удовлетворил иск.

Как заявлял сам Малофеев, Google нарушил собственное соглашение, в котором говорится, что о блокировке канал должен быть проинформирован за 180 дней, а «Царьград» не получил уведомления. «Они просто его выключили, а это уже цензура», — рассказал Малофеев Forbes.

По мнению бизнесмена, если Google не подаст апелляцию, 20 мая решение суда вступит в законную силу, а 21 мая аккаунт должен быть разблокирован.

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