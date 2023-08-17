В Google появилась функция тезисного пересказа веб-страницы. Она работает только на общедоступных страницах – формирует тезисы и составляет вопросы, по клику на которые можно перейти в часть текста, на которые они отвечают.
Google добавил в поисковик функцию пересказа веб-страницы. Об этом сообщается в блоге компании.
Функция генерирует тезисы по запросу на странице. Также она формирует вопросы, по клику на которые можно перейти в ту часть статьи, на которые они отвечают.
Пересказ пока доступен только тестировщикам в мобильных приложениях Google. Компания планирует внедрить ее в приложение Chrome для компьютеров.
Ранее «Яндекс» добавил в тестовом режиме похожую функцию. При загрузке ссылки на текст нейросеть YandexGPT составляет его пересказ с тезисами о содержании статьи.
Фото на обложке: Castleski /
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