Google разрешила российским пользователям альтернативные способы оплаты в Google Play

Американская корпорация Google со 2 августа предоставила пользователям из России новые способы оплаты покупок в магазине приложений Google Play. Внутренняя платежная система Google Play все еще не работает из-за санкций.

В июле ФАС России выдала предупреждение Google в связи со «злоупотреблением доминирующим положением» и потребовала в течение месяца дать возможность оплачивать покупки в Google Play альтернативными методами. В противном случае ФАС возбудила бы дело о нарушении антимонопольного законодательства.

Платежи в Google Play и App Store россиянам ограничили 10 марта, однако осталась возможность установки бесплатных приложений или обновления уже купленных.

В iOS оплачивать покупки можно с помощью счета мобильного телефона.

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