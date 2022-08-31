Google разрешила российским пользователям альтернативные способы оплаты в Google Play

Американская корпорация Google со 2 августа предоставила пользователям из России новые способы оплаты покупок в магазине приложений Google Play. Внутренняя платежная система Google Play все еще не работает из-за санкций.
В июле ФАС России выдала предупреждение Google в связи со «злоупотреблением доминирующим положением» и потребовала в течение месяца дать возможность оплачивать покупки в Google Play альтернативными методами. В противном случае ФАС возбудила бы дело о нарушении антимонопольного законодательства.
Платежи в Google Play и App Store россиянам ограничили 10 марта, однако осталась возможность установки бесплатных приложений или обновления уже купленных.
В iOS оплачивать покупки можно с помощью счета мобильного телефона.
Фото на обложке: Unsplash
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