Google назвала лучшие приложения и игры в Google Play по итогам 2020 года

Google Play выбрал лучшие мобильные приложения и игры для смартфонов по итогам 2020 года. Также сервис назвал победителей в этих номинациях по версии пользователей.

«Лучшие приложения – 2020»

В номинации «Лучшие приложения – 2020» победителем признано Loóna. Это приложение от белорусских разработчиков позволяет снять стресс перед сном.

«Тот редкий случай, когда полезность сочетается с изобретательностью и восторгом. Красиво разработанное и продуманное до мелочей, это наше лучшее приложение 2020 года», — прокомментировали победу Loóna в Google Play.

Среди пользователи сервиса самым популярным приложением года стало Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint (объединённое приложение для работы с Office с мобильных устройств).

Также в лидерах по итогам года оказались такие приложения, как Norbu для осознанного управления стрессом и эмоциями, дневник для записей и планировщик Grid Diary, сервис для видеоконференций Zoom, приложение Calmaria с упражнениями и техникой дыхания для расслабления и другие.

«Лучшие игры – 2020»

Лучшей игрой, по мнению сервиса, признана экшен-RPG с открытым миром от китайских разработчиков Genshin Impact в стиле аниме. В этой же номинации, но по версии пользователей, победила игра «Мой говорящий Том: друзья». Среди остальных игр выбрали лучших по четырём категориям.

Лидером среди «Соревновательных» стала файтинг игра Brawlhalla от Ubisoft. В «Лучших инди-играх» — экшен-платформер Cookies Must Die от Rebel Twins, в категории казуальных игр — головоломка «Disney: Холодные приключения», а среди инновационных — аркадная игра Fancade.

Фото: Google Play