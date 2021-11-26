Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Аналитики подсчитали, сколько заработают российские разработчики через Google Play в 2021 году

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Российские разработчики по итогам года заработают через магазин приложений Google Play около 66,9 млрд рублей, причем большая часть выручки будет получена за счет зарубежной аудитории, подсчитали аналитики AlphaBeta.

Аналитики подсчитали, сколько заработают российские разработчики через Google Play в 2021 году

По прогнозу AlphaBeta, российские разработчики приложений заработают в 2021 году через Google Play около 66,9 млрд рублей как на внутреннем, так и на зарубежном рынках.

Причем около 84% от общей выручки (56,2 млрд рублей) российских разработчиков через Google Play приходится на скачивание приложений аудиторией, проживающей за пределами России, отметили аналитики.

«По оценкам, в 2021 году рекламные инструменты Google, включая "Google Поиск" и "Google Рекламу", Google AdSense и YouTube, принесут российским компаниям $8,3 млрд в виде чистой прибыли, а также доход от рекламы, который получают издатели веб-сайтов (через Google AdSense) и создатели видео (через YouTube)», — говорится в отчете AlphaBeta.

Все показатели оценивались на основе собственных данных AlphaBeta, а также информации, полученной из ряда сторонних источников. Все оценки основаны на актуальных годовых данных, доступных на момент проведения исследования в апреле, то есть на данных, имеющихся в 2021 году, или на данных за двенадцатимесячный период, включающий в себя 2020-2021 годы.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: I AM NIKOM / Shutterstock

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Доля платежей при помощи смартфонов в России выросла до 31% — исследование
  2. 2 Почти 90% российских предпринимателей считают, что вести бизнес в России сложно — исследование
  3. 3 Эксперты назвали самые «агрессивные» программы-вымогатели, атакующие российский бизнес
  4. 4 Рынок смартфонов в России сократился на 14% в третьем квартале — исследование
  5. 5 Эксперты выяснили, какие услуги у самозанятых самые высокооплачиваемые

ВОЗМОЖНОСТИ

28 ноября 2021

Академия инноваторов от Московского инновационного кластера

28 ноября 2021

Wildhack от КРОК

28 ноября 2021

Energy Data Science Challenge

Все ВОЗМОЖНОСТИ