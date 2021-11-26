Аналитики подсчитали, сколько заработают российские разработчики через Google Play в 2021 году

Российские разработчики по итогам года заработают через магазин приложений Google Play около 66,9 млрд рублей, причем большая часть выручки будет получена за счет зарубежной аудитории, подсчитали аналитики AlphaBeta.

По прогнозу AlphaBeta, российские разработчики приложений заработают в 2021 году через Google Play около 66,9 млрд рублей как на внутреннем, так и на зарубежном рынках.

Причем около 84% от общей выручки (56,2 млрд рублей) российских разработчиков через Google Play приходится на скачивание приложений аудиторией, проживающей за пределами России, отметили аналитики.

«По оценкам, в 2021 году рекламные инструменты Google, включая "Google Поиск" и "Google Рекламу", Google AdSense и YouTube, принесут российским компаниям $8,3 млрд в виде чистой прибыли, а также доход от рекламы, который получают издатели веб-сайтов (через Google AdSense) и создатели видео (через YouTube)», — говорится в отчете AlphaBeta.

Все показатели оценивались на основе собственных данных AlphaBeta, а также информации, полученной из ряда сторонних источников. Все оценки основаны на актуальных годовых данных, доступных на момент проведения исследования в апреле, то есть на данных, имеющихся в 2021 году, или на данных за двенадцатимесячный период, включающий в себя 2020-2021 годы.

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