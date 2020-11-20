В Google Play появилась оплата через QIWI Кошелек

Сервис Google Play запустил возможность оплаты покупок в приложении с помощью QIWI Кошелька. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе группы QIWI.

Настроить покупку приложений, книг, игр и музыки через платежный сервис можно в настройках «Способы оплаты» в Google Play. В опциях необходимо выбрать «Добавить QIWI Кошелек».

«В России 73% владельцев смартфонов – это пользователи Android, а значит, и Google Play. Аудитория сервиса постоянно растет. Раньше было доступно три опции оплаты, и для многих это было неудобно», – отметил CEO платежного сегмента группы QIWI Андрей Протопопов.

По данным платформы аналитики бизнеса мобильных приложений App Annie, россияне в 2019 году потратили на приложения Google Play свыше $1 млрд.

Фото: ymgerman/ Shutterstock