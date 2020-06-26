В Google Play обнаружены игровые приложения с троянами

Эксперты компании Avast, специализирующейся на цифровой безопасности и ПО для защиты, обнаружили в магазине приложений Google Play Store 47 игровых программ с троянами. Об этом сообщает Avast.

Найденные приложения были загружены более 15 млн раз.

«В настоящее время некоторые приложения все еще доступны в магазине Google Play. Расследование Google по этим приложениям продолжается», — сообщают представители Avast.

Приложения содержат трояны семейства HiddenAds. Они могут скрывать свои значки на зараженном устройстве и навязчиво отображать рекламу. Сообщается, что среди обнаруженных приложений семь могут открывать браузер на смартфоне для отображения дополнительных объявлений.

«Даже когда пользователь удалит приложение со своего устройства, реклама все равно будет постоянно показываться. Приложения имеют низкие игровые возможности и низкий рейтинг: пользователи жалуются на постоянную рекламу», — добавляют эксперты.

Представители Avast советуют пользователям при загрузке новых приложений изучать их на предмет отрицательных отзывов. Отмечается, что попадание таких программ в официальный магазин сложно предотвратить. Злоумышленники используют одноразовые аккаунты разработчиков для каждого приложения.

Avast — одна из крупных компаний, разрабатывающих защитное ПО. Основана в 1991 году в Чехии. Одними из крупнейших рынков для Avast являются США и Канада, Бразилия, Франция, Россия и Германия.

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