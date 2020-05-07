Google представила инструмент для анализа поведения аудитории подкастов

Google создала новый инструмент Google Podcasts Manager . С его помощью можно анализировать поведение аудитории подкастов.

Сервис помогает отслеживать лояльности пользователей, длительность прослушивания, статистику по устройствам воспроизведения и другое.

Данные, при необходимости, можно экспортировать и добавить к собственным инструментам анализа.