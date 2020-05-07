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Google представила инструмент для анализа поведения аудитории подкастов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Google создала новый инструмент Google Podcasts Manager. С его помощью можно анализировать поведение аудитории подкастов.

Google представила инструмент для анализа поведения аудитории подкастов

Сервис помогает отслеживать лояльности пользователей, длительность прослушивания, статистику по устройствам воспроизведения и другое.

Данные, при необходимости, можно экспортировать и добавить к собственным инструментам анализа.

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10 мая 2020

Онлайн-отбор в Бизнес-инкубатор

15 мая 2020

Смарт.Эволюция

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