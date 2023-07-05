Квантовый суперкомпьютер Google смог мгновенно справиться с задачей, на решение которой потребовалось бы 47 лет. Это свидетельствует о достижении компанией «квантового превосходства», сообщает The Telegraph.

Квантовый компьютер Google смог мгновенно справиться с решаемой за 47 лет задачей