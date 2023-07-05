Квантовый компьютер Google смог мгновенно справиться с решаемой за 47 лет задачей

Квантовый суперкомпьютер Google смог мгновенно справиться с задачей, на решение которой потребовалось бы 47 лет. Это свидетельствует о достижении компанией «квантового превосходства», сообщает The Telegraph.
Google достигла «квантового превосходства». Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на предварительную редакцию статьи компании.
Квантовый суперкомпьютер Google смог мгновенно справиться с вычислительной задачей, на решение которой на данный момент самому мощному суперкомпьютеру Frontier потребовалось бы 47 лет.
Издание уточняет, что новый суперкомпьютер Google в 241 млн мощнее предыдущего, который компания представила в 2019 году. Первый суперкомпьютер Google имел 53 кубита – алгоритм, который суперкомпьютер IBM выполнил бы за 10 тыс. лет, он решал менее чем за три минуты.
Фото на обложке: Bartlomiej K. Wroblewski /
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