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Квантовый компьютер Google смог мгновенно справиться с решаемой за 47 лет задачей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Квантовый суперкомпьютер Google смог мгновенно справиться с задачей, на решение которой потребовалось бы 47 лет. Это свидетельствует о достижении компанией «квантового превосходства», сообщает The Telegraph.

Квантовый компьютер Google смог мгновенно справиться с решаемой за 47 лет задачей

Google достигла «квантового превосходства». Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на предварительную редакцию статьи компании.

Квантовый суперкомпьютер Google смог мгновенно справиться с вычислительной задачей, на решение которой на данный момент самому мощному суперкомпьютеру Frontier потребовалось бы 47 лет.

Издание уточняет, что новый суперкомпьютер Google в 241 млн мощнее предыдущего, который компания представила в 2019 году. Первый суперкомпьютер Google имел 53 кубита – алгоритм, который суперкомпьютер IBM выполнил бы за 10 тыс. лет, он решал менее чем за три минуты.

Фото на обложке: Bartlomiej K. Wroblewski / Shutterstock

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