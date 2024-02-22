Google будет использовать контент Reddit для обучения своих ИИ-моделей. В рамках соглашения Google будет платить Reddit $60 млн в год. Партнерство двух компаний происходит на фоне подготовки Reddit к IPO, по итогам которого ее могут оценить в $5 млрд.

Google будет использовать контент Reddit для обучения своих ИИ-моделей