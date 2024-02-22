Google будет использовать контент Reddit для обучения своих ИИ-моделей. В рамках соглашения Google будет платить Reddit $60 млн в год. Партнерство двух компаний происходит на фоне подготовки Reddit к IPO, по итогам которого ее могут оценить в $5 млрд.
Социальная сеть Reddit и корпорация Google подписали соглашение об использовании контента для обучения ИИ-моделей. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.
Обе компании отказались от комментариев относительно сделки. По данным агентства, Google будет платить Reddit $60 млн в год. Срок действия контракта неизвестен.
Reddit заключила партнерство с Google на фоне подготовки к IPO. Размещений акций на бирже запланировано на март 2024 года, компанию могут оценить в $5 млрд.
Фото на обложке: Primakov /
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