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Google будет использовать контент Reddit для обучения своих ИИ-моделей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google будет использовать контент Reddit для обучения своих ИИ-моделей. В рамках соглашения Google будет платить Reddit $60 млн в год. Партнерство двух компаний происходит на фоне подготовки Reddit к IPO, по итогам которого ее могут оценить в $5 млрд.

Google будет использовать контент Reddit для обучения своих ИИ-моделей

Социальная сеть Reddit и корпорация Google подписали соглашение об использовании контента для обучения ИИ-моделей. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источники.

Обе компании отказались от комментариев относительно сделки. По данным агентства, Google будет платить Reddit $60 млн в год. Срок действия контракта неизвестен.

Reddit заключила партнерство с Google на фоне подготовки к IPO. Размещений акций на бирже запланировано на март 2024 года, компанию могут оценить в $5 млрд.

Фото на обложке: Primakov / Shutterstock

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