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Сотрудники Google по всему миру получат по $1600 за то, что их не вывели в офисы

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Сотрудники Google по всему миру, включая стажеров, получат единовременную надбавку к зарплате в размере $1600 за то, что их не вывели в офисы в обещанное время. Компания планировала «свернуть» полную удаленку в январе, но отложила планы из-за нового омикрон-штамма COVID-19.

Сотрудники Google по всему миру получат по $1600 за то, что их не вывели в офисы

О том, что сотрудники и стажеры Google получат по $1600 надбавки к зарплате, пишет Reuters со ссылкой на представителя компании.

В Google пояснили, что единовременная выплата будет компенсацией за то, что сотрудников не переведут с удаленной на офисную работу. Компания планировала это сделать с 10 января 2022 года, но передумала из-за распространения нового штамма COVID-19.

Впрочем, Google уже в третий раз переносит дату возвращений сотрудников в офисы. Ранее RB рассказывали, что одной из причин мог стать отказ более 500 сотрудников Google вакцинироваться от COVID-19.

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Фото на обложке: Willy Barton / Shutterstock

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