Названа зарплата работающих в Google специалистов

Business Insider опубликовал список зарплат по 100 специальностям работников Google. Если уровень гонорара топ-менеджеров корпорации как правило можно узнать по данным из открытых источников, то оклады рядовых специалистов компания часто не раскрывает.
В статистике издания содержатся данные о зарплатах различных специалистов Google за второй квартал 2022 года в некоторых офисах компании.
Так, на один из самых высоких окладов может претендовать инженер программист – до $280 тысяч в год, инженер электронных устройств – до $229 тысяч, специалист по продажам – до $222 тысяч. Бухгалтер в Google получает до $191 тысяч в год, бизнес-аналитик – до $183 тысяч.
Еще несколько специальностей с уровнем оклада:
- UX-дизайнер – до $202 тысяч;
- системный инженер – до $266 тысяч;
- data-scientist – до $269 тысяч;
- клиент-менеджер – до $152 тысяч;
- продуктовый аналитик – до $190 тысяч.
Издание отмечает, что эти гонорары могут не включать премии и компенсации, поэтому не являются финальными.
Чтобы собрать статистику, издание изучило заявки на получение рабочей визы формы H-1B, в которой указывается предполагаемый базовый оклад по той или иной специальности.
Фото на обложке: rvlsoft /
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