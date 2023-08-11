Google начала блокировать корпоративные сервисы для подсанкционных российских компаний

Компания Google приступила к блокировке корпоративных сервисов Google Workspace (почта, документы, диски) некоторым российским организациям, в отношении которых США ввели санкции. Об этом «Коммерсанту» рассказали источники в двух IT-компаниях.

По словам собеседников издания, блокировки начались в ночь на 10 августа.

«После блокировки сервисов сотрудники компании не могут зайти в корпоративную почту, воспользоваться электронным документооборотом через Google Docs, из-за чего есть риск финансовых и репутационных потерь, почти все важные документы и переписки остались в корпоративном хранилище Google», — сказал один из источников.

В Google Workspace сегодня хранят почти треть всех корпоративных сведений российских компаний, говорит собеседник издания. По его словам, многие откладывают переход на альтернативные рабочие пространства, предполагая, что американская компания заблаговременно сообщит о начале блокировки.

Один из источников рассказал, что Google направила сотрудникам рассылку, где говорилось о необходимости блокировки в связи со спам-сообщениями. Собеседник на IT-рынке полагает, что американская корпорация и впредь будет использовать такие меры, возможно, даже без предупреждения. Это создает риски для российских компаний, поскольку они могут не успеть сделать резервное копирование данных на другие площадки.

При этом источник, близкий к Google, утверждает, что изменений в доступе к имеющимся сервисам Workspace в России «намеренно не вводилось».

Ранее австралийский разработчик ПО Atlassian (Trello, Jira) сообщил пользователям, что в течение 30 дней начнет отключать от своих сервисов учетные записи, которые регистрировались из РФ и Беларуси. Компания объявила о сворачивании деятельности на территории этих стран.

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