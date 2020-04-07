Google и Сбербанк запустили антикризисные онлайн-уроки для предпринимателей

Google вместе со Сбербанком запустили цикл интервью с предпринимателями о ведении бизнеса во время кризиса. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Google.

Участники рассказывают о том, с какими изменениями столкнулся их собственный бизнес, и о мерах, которые они принимают для компенсации падения спроса и выручки.

Все приглашенные спикеры выходят в эфир дистанционно.

В настоящее время в записи доступно три видеоурока:

Выпуск 1. С сооснователем и руководителем лектория «Синхронизация» Марией Бородецкой.

Выпуск 2. С сооснователем и владельцем сети кафе Avocado Point Элиной Осиповой.

Выпуск 3. С сооснователем и руководителем сервиса бронирования площадок для мероприятий Bash Today Ефимом Колодкиным.

Фото: Unsplash