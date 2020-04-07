Новости
Google и Сбербанк запустили антикризисные онлайн-уроки для предпринимателей
Новости
Анастасия Марьина
Google вместе со Сбербанком запустили цикл интервью с предпринимателями о ведении бизнеса во время кризиса. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Google.
Google и Сбербанк запустили антикризисные онлайн-уроки для предпринимателейАнастасия Марьина
Участники рассказывают о том, с какими изменениями столкнулся их собственный бизнес, и о мерах, которые они принимают для компенсации падения спроса и выручки.
Все приглашенные спикеры выходят в эфир дистанционно.
В настоящее время в записи доступно три видеоурока:
- Выпуск 1. С сооснователем и руководителем лектория «Синхронизация» Марией Бородецкой.
- Выпуск 2. С сооснователем и владельцем сети кафе Avocado Point Элиной Осиповой.
- Выпуск 3. С сооснователем и руководителем сервиса бронирования площадок для мероприятий Bash Today Ефимом Колодкиным.
Фото: Unsplash
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