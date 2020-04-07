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Google и Сбербанк запустили антикризисные онлайн-уроки для предпринимателей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Google вместе со Сбербанком запустили цикл интервью с предпринимателями о ведении бизнеса во время кризиса. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе Google.

Google и Сбербанк запустили антикризисные онлайн-уроки для предпринимателей

Участники рассказывают о том, с какими изменениями столкнулся их собственный бизнес, и о мерах, которые они принимают для компенсации падения спроса и выручки.

Все приглашенные спикеры выходят в эфир дистанционно.

В настоящее время в записи доступно три видеоурока:

  • Выпуск 1. С сооснователем и руководителем лектория «Синхронизация» Марией Бородецкой.
  • Выпуск 2. С сооснователем и владельцем сети кафе Avocado Point Элиной Осиповой.
  • Выпуск 3. С сооснователем и руководителем сервиса бронирования площадок для мероприятий Bash Today Ефимом Колодкиным.

Фото: Unsplash

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