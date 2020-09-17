Google представил «умное» оборудование для видеосвязи в конференц-залах

Google в партнерстве с Lenovo разработал новое оборудование для видеосвязи в конференц-залах. Линейка Series One предназначена для платформы Google Meet и состоит из нескольких устройств, использующих технологии искусственного интеллекта. Об этом сообщает The Verge.

Каждый комплект Series One включает обычную 12-мегапиксельную или увеличенную 20,3-мегапиксельную интеллектуальную камеру. Также в набор входят 10,1-дюймовый контроллер с сенсорным экраном, вычислительная система и интеллектуальная звуковая панель.

По заявлению компании, камеры могут автоматически кадрировать участников встречи и определять, сколько людей находится в комнате, без использования технологии распознавания лиц.

Звуковая панель Smart Audio Bar оснащена восьмью микрофонами и может обрабатывать «до 44 каналов одновременно». Устройство способно усилить человеческий голос и отфильтровать посторонние звуки с помощью технологии TrueVoice.

Вся установка работает с помощью вычислительной системы Meet на базе Chrome OS.

В зависимости от комплекта управлять совещаниями можно с помощью перезаряжаемого пульта дистанционного управления или 10,1-дюймового сенсорного экрана. Оба устройства поддерживают Google Assistant для работы только с помощью голосовых команд.

Комплект для маленького по размеру зала, который включает в себя интеллектуальную камеру, аудиопанель, вычислительную систему и пульт дистанционного управления, будет стоить $2699. Стоимость комплекта для среднего зала составит $2999, для большого зала — $3999. Оборудование Series One будет доступно в двух цветах: «угольный черный» и «белый мел». По данным Google, комплекты будут доступны для предварительного заказа «в ближайшее время».

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