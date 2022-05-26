Google отключит в России часть серверов

Американская компания Google предупредила часть российских провайдеров о расторжении договоров на обслуживание серверов Google Global Cache. Меры могут коснуться подсанкционных компаний. У «Ростелекома», МТС и «Билайна» оборудование пока работает.

Компания намерена отключить серверы в ближайшее время «в связи с изменениями правовой практики», пишет РБК со ссылкой на два источника на телекоммуникационном рынке.

В «Радиосвязи» сообщили, что серверы отключили 19 мая, а уведомление прислали только спустя несколько дней. Такое же сообщение, по словам одного из собеседников издания, получил провайдер «МФТИ Телеком». В письме от Google отключение связали с тем, что МФТИ попал под санкции.

Российская «дочка» американской корпорации Google — ООО «Гугл» — решила инициировать свое банкротство. В декабре 2021 года суд назначил Google оборотный штраф в размере 7,2 млрд рублей за неудаление информации. В мае текущего года приставы начали дело о принудительном взыскании денег.

Ранее активы российской «дочки» Google на 500 млн рублей арестовали по решению московского арбитражного суда. Исковое заявление об этом подавала телекомпания «НТВ».

Еще одно решение об аресте имущества на 500 млн рублей вынес Арбитражный суд Москвыпо иску ООО «ГПМ Развлекательное телевидение», которое входит в медиахолдинг «Газпром-медиа».

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