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Google сократит бонусы топ-менеджерам ради снижения издержек

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google сократит годовые бонусы топ-менеджерам ради снижения издержек. Мера коснется старших вице-президентов и высших по должности. Снижений премий стало последствием «стратегической ошибки руководства» в части чрезмерного набора сотрудников в последние годы.

Google сократит бонусы топ-менеджерам ради снижения издержек

О снижении премий топ-менеджерам Google по итогам работы в 2022 году сообщил генеральный директор корпорации Сундар Пичаи.

По словам Пичаи, сокращение бонусов будет «очень значительным» и коснется должностей от старших вице-президентов и выше. Точных данных о снижении премий глава Google не привел. 

Как и во многих крупных корпорациях, годовые бонусы топ-менеджерам являются весомой прибавкой к их штатной заработной плате. В Google, например, вице-президент получает около $550 тысяч (примерно 41,2 млн рублей) в год.

Глава Google отметил, что сокращение премий стало последствием «стратегической ошибки руководства», которое в последние годы наняло чрезмерное количество сотрудников. 

На прошлой неделе Google объявила об увольнении 12 тысяч сотрудников, что составляет 6% штата. На такие меры компания пошла ради снижения издержек.

Фото на обложке: MNAphotography / Shutterstock

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