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Google без разрешения пользователей установила на их смартфоны приложения для слежки из-за COVID-19

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Google без разрешения пользователей установила на их смартфоны приложение для слежки из-за COVID-19. Это приложение Exposure Notifications Settings Feature для отслеживания контактов с больными коронавирусом и его нельзя удалить привычным способом.

Google без разрешения пользователей установила на их смартфоны приложения для слежки из-за COVID-19

Подозрительные странности обнаружили пользователи Reddit. Они посетовали на то, что Google без согласия пользователей устанавливает на смартфоны жителей штата Массачусетс приложение, которое, как выяснилось, не отображается в списке установленных.

Это приложение Exposure Notifications Settings Feature – MA, разработанное властями штата для отслеживания контактов с больными COVID-19. Оно уведомляет пользователя о том, если человек, с которым он контактировал, заболел коронавирусом и информирует о вакцинации его друзей. 

Приложение нельзя удалить привычным способом. Это можно сделать только перейдя на соответствующую страницу в Google Play во вкладку.

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Сайт 9to5Google писал, что направил запрос в Google, на который получил ответ – компания не отрицала, что распространяла приложение без уведомления  пользователям.

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Фото: Depositphotos.com

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