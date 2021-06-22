Google без разрешения пользователей установила на их смартфоны приложения для слежки из-за COVID-19

Google без разрешения пользователей установила на их смартфоны приложение для слежки из-за COVID-19. Это приложение Exposure Notifications Settings Feature для отслеживания контактов с больными коронавирусом и его нельзя удалить привычным способом.

Подозрительные странности обнаружили пользователи Reddit. Они посетовали на то, что Google без согласия пользователей устанавливает на смартфоны жителей штата Массачусетс приложение, которое, как выяснилось, не отображается в списке установленных.

Это приложение Exposure Notifications Settings Feature – MA, разработанное властями штата для отслеживания контактов с больными COVID-19. Оно уведомляет пользователя о том, если человек, с которым он контактировал, заболел коронавирусом и информирует о вакцинации его друзей.

Приложение нельзя удалить привычным способом. Это можно сделать только перейдя на соответствующую страницу в Google Play во вкладку.

Сайт 9to5Google писал, что направил запрос в Google, на который получил ответ – компания не отрицала, что распространяла приложение без уведомления пользователям.

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