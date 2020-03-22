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Экс-сотрудник Google признался в краже технологий и передаче информации конкурентам

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Бывший инженер Google Энтони Левандовски признался в краже коммерческой информации о беспилотных автомобилях у компании и ее передаче конкурентам. Об этом сообщает Agence France Presse, ссылаясь на заявление Левандовски.

Экс-сотрудник Google признался в краже технологий и передаче информации конкурентам

Левандовски, по данным агентства, работал в компании с 2009 по 2016 год. В заявлении он указал, что перед увольнением скачал документацию по разработке технологий для беспилотных автомобилей, в частности, по созданию радара, с помощью которого автомобиль может определять препятствия на своем пути и измерять расстояния. Инженер сам возглавлял подразделение, которое разрабатывало радар.

В августе 2019 года прокуратура предъявила Левандовски обвинения, состоящие из 33 пунктов. Инженер признал только один из них.

Фото: Unsplash

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