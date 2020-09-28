Google сообщил об упрощении использования сторонних магазинов приложений на Android 12

Google объявил об изменениях в своей политике для разработчиков, начиная со следующего года, на Android 12. Нововведения коснутся более простого использования сторонних магазинов приложений. Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что пользователи Android уже могут устанавливать приложения через сторонние магазины, такие как Samsung Galaxy Store. Но в Android 12 будут добавлены функции, упрощающие эти процедуры без нарушения мер безопасности, принятых в Android.

Вместе с тем компания заявляет, что «все разработчики, продающие цифровые товары в своих приложениях, должны использовать биллинговую систему Google Play». Для этого в платежную политику Google были внесены изменения. Они устанавливают, что любое приложение, которое еще не использует Google Play для внутренних продаж, должно будет добавить систему до 30 сентября 2021 года.

Напомним, что способ оплаты внутри приложения стал причиной, по которой видеоигра Fortnite от компании Epic Games была исключена из Play Store. В августе Epic добавила поддержку альтернативного метода выставления счетов в игре. И сейчас Fortnite доступна для скачивания только в сторонних магазинах и на веб-сайте Epic.

В сентябре Epic Games, Spotify и владелец Tinder корпорация Match Group объявили о создании коалиции для борьбы с высокими комиссиями в App Store, Play Store и других магазинах приложений. После этого Apple отменила комиссию в размере 30% с оплаты онлайн-мероприятий, которые бизнес организует через инструменты Facebook.

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