Суд назначил Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей

Мировой суд в Москве наложил на Google оборотный штраф в размере более 7,2 млрд рублей за неудаление запрещенной информации. Это стало превым случаем, когда российский суд наложил наказание в виде оборотных штрафов на IT-компанию.

«Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы по делу № 5-3220/21 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ в отношении организации GOOGLE LLC - GOOGLE LLC признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.5 ст. 13.41 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», — говорится в сообщении объединенной пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

Google было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 7,2 млрд рублей, добавили в суде.

За повторное нарушение ч. 5 ст. 13.41 КоАП суд имел право применить к компании оборотный штраф в размере от 1/20 до 1/10 выручки за год. С начала 2021 года было составлено 16 протоколов в отношении Google за неудаление запрещенной в РФ информации.

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