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ФНС раскрыла доходы Google в России в 144 млрд рублей за 2020 год

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Доход американской Google в России превысили 144,4 млрд рублей в 2020 году, раскрыла Межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам № 7 в ходе судебных разбирательств в отношении компании.

ФНС раскрыла доходы Google в России в 144 млрд рублей за 2020 год

Информация о доходах компании приводится в решении мирового судьи судебного участка № 422 Таганского района Москвы, которое есть в распоряжении RB.RU. Согласно требованиям к судам, часть информации обезличена, но из текста ясно, что речь идет о выручке компании в России.

Совокупный доход Google LLC и ее аффилированных лиц в России сложился из сумм в 40,65 млн рублей, 49,2 млрд рублей, 95,2 млрд рублей и 398,6 тыс. рублей, следует из материалов суда. Какие именно компании имеются ввиду не уточняется.

Судья 24 декабря 2021 года назначил компании штраф в 7,22 млрд рублей, что составляет 1/20 от оборота в России, следует из материалов судебного решения. Это наименьшее наказание, предусмотренное ч. 5 ст. 13.41 КоАП РФ.

В материалах не указано, за какой период взята доля от оборота. «По общему правилу штраф рассчитывается за целый год, предшествующий году, в котором было совершено правонарушение», — пояснил генеральный директор юридической компании «Эклекс» Артем Швайка.

Штраф наложен из-за повторного отказа компании удалить запрещенную в России информацию, размещенную на Youtube. Соответствующие нарушения зафиксированы Роскомнадзором по жалобам Росмолодежи и прокуратуры.

С начала 2021 года было составлено 16 протоколов в отношении Google за неудаление запрещенной в РФ информации. 

15 топ-менеджеров, которые вывели свои компании на лидирующие позиции в рейтинге ESG.

Консолидированная выручка «Яндекса» по результатам 2020 года составила 218,3 млрд руб., что на 24% больше показателей годом ранее, следует из отчетности компании.

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Фото на обложке: Unsplash

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