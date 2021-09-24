Google планирует запустить поиск по видео из TikTok и Instagram

Руководство Google ведет переговоры с Facebook и ByteDance об опубликованных видео в Instagram и TikTok. Компания намерена запустить поиск по роликам из этих сервисов.
Google планирует получить данные, которые позволили бы добавлять и сортировать видео в ее поисковике, сообщили источники The Information.
Детали проекта и условия соглашения не раскрываются. Действующее соглашение Google с Twitter предусматривает выплаты социальной сети, отметило издание.
Представитель Google сообщил The Information, что компания ведет переговоры, касающиеся поисковой выдачи, в стандартном режиме.
В прошлом году Google добавила в YouTube возможность публиковать короткие вертикальные видео наподобие тех, что есть в TikTok или Instagram Reels.
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Фото: Vasin Lee / Shutterstock
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