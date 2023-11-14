Google получила второй штраф на 15 млн рублей за отказ локализовать данные россиян

Мировой суд в Москве оштрафовал Google на 15 млн рублей за повторный отказ локализовать личные данные российских пользователей в России, сообщает ТАСС.
Компании назначили штраф по ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ (повторное невыполнение оператором обязанности по обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения или извлечения персональных данных граждан РФ).
Это второй раз, когда компанию наказывают по этой статье. Впервые американская корпорация получила штраф за отказ локализовать персональные данные россиян в июне 2022 года — тогда сумма тоже составила 15 млн рублей.
За отказ локализовать данные в России российские суды уже штрафовали WhatsApp, Тwitter, Facebook (входит в Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ), Zoom и другие компании.
Фото на обложке: Unsplash
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