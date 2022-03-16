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В Госдуме предложили провести амнистию по экономическим преступлениям

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Госдума рассмотрит законопроект, который предусматривает амнистию для предпринимателей, впервые осужденных к лишению свободы за ряд экономических преступлений небольшой и средней тяжести.

В Госдуме предложили провести амнистию по экономическим преступлениям

Документом предлагается амнистировать бизнесменов, осужденых по статьям:

  • 159 УК РФ (Мошенничество);
  • 160 УК РФ (Присвоение или растрата);
  • 171 УК РФ (Незаконное предпринимательство);
  • 177 УК РФ (Злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности);
  • 180 УК РФ (Незаконное использование средств индивидуализации товаров);
  • 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов;
  • 201 УК РФ (Злоупотребление полномочиями).

В случае принятия с бизнесменов, осужденных по этим статьям, предлагается снять судимость и освободить их от неисполненных дополнительных наказаний. Также документ предполагает, что все дела по таким преступлениям, находящиеся в производстве, будут закрыты. 

Предлагаемая мера направлена на «возвращение к экономической деятельности предпринимателей в период серьезной санкционной нагрузки на экономику России», отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Авторы документа полагают, что проведение амнистии по указанным статьям улучшит деловой климат, сделает ведение бизнеса более привлекательным, что послужит опорой для структурной перестройки экономики во время кризиса

Законопроект внесли группа депутатов от партии «Справедливая Россия — За правду» и сенатор Совета Федерации.

Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock

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