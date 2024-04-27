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В Госдуме хотят ужесточить правила обращения криптовалюты в России

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете организации обращения криптовалюты уже с 1 сентября 2024 года, на документ обратил внимание «Интерфакс».

В Госдуме хотят ужесточить правила обращения криптовалюты в России

Парламентарии предлагают не полный запрет, но серьезные ограничения. Предполагается, что исключения коснутся деятельности майнеров цифровых валют, а также тестовых проектов Банка России.

Кроме организации обращения запрет затронет рекламу цифровых валют и криптобирж. Как следует из документа, «запрещается организация обращения цифровой валюты на территории Российской Федерации, а также устанавливается запрет на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц цифровых валют, а также товаров (работ, услуг) в целях организации выпуска, выпуска, организации обращения, обращения цифровой валюты».

Обновленная версия опубликована в базе Госдумы 26 апреля.

На сегодняшний день в России не существует формального запрета обращения криптовалют. Документ устанавливает параметры, согласно которым деятельность будет классифицироваться как организация оборота такой валюты.

В частности, это оказание услуг по совершению сделок или операций, влекущих переход цифровой валюты от одного владельца к иному. При этом одной из сторон должно выступать российское физическое или юридическое лицо.

Также к обороту будет относиться оказание услуг по сделкам, влекущим переход цифровой валюты с использованием для этого инфраструктуры РФ.

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Депутат Госдумы Антон Горелкин посетовал на некорректную трактовку документа некоторыми СМИ. Он заявил, что речи о полном запрете оборота криптовалют не идет. По словам Горелкина, запрет затронет только создания бирж вне экспериментального правового режима.

Вместе с тем, отмечает депутат, «никто не запрещает, как и прежде, использовать иностранные криптовалютные биржи и обменники».

«Конечно, оборот криптовалют запрещаться не будет. Под запрет попадает организация оборота – то есть, создание бирж и обменников вне зоны действия экспериментального правового режима. Это условие, на котором настаивает ряд акторов, отмечая, что вопрос появления легальной российской криптоинфраструктуры сегодня упирается в геополитические реалии. Дать бизнесу зеленый свет в этом направлении означает толкнуть его под западные санкции», — написал Горелкин в своем Telegram-канале и добавил, что запрет в данном случае — это мера защиты.

Фото на обложке: Thongden Studio / Shutterstock

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