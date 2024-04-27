В Госдуме хотят ужесточить правила обращения криптовалюты в России

Депутаты Госдумы внесли законопроект о запрете организации обращения криптовалюты уже с 1 сентября 2024 года, на документ обратил внимание «Интерфакс».
Парламентарии предлагают не полный запрет, но серьезные ограничения. Предполагается, что исключения коснутся деятельности майнеров цифровых валют, а также тестовых проектов Банка России.
Кроме организации обращения запрет затронет рекламу цифровых валют и криптобирж. Как следует из документа, «запрещается организация обращения цифровой валюты на территории Российской Федерации, а также устанавливается запрет на рекламу или предложение в иной форме неограниченному кругу лиц цифровых валют, а также товаров (работ, услуг) в целях организации выпуска, выпуска, организации обращения, обращения цифровой валюты».
Обновленная версия опубликована в базе Госдумы 26 апреля.
На сегодняшний день в России не существует формального запрета обращения криптовалют. Документ устанавливает параметры, согласно которым деятельность будет классифицироваться как организация оборота такой валюты.
В частности, это оказание услуг по совершению сделок или операций, влекущих переход цифровой валюты от одного владельца к иному. При этом одной из сторон должно выступать российское физическое или юридическое лицо.
Также к обороту будет относиться оказание услуг по сделкам, влекущим переход цифровой валюты с использованием для этого инфраструктуры РФ.
Депутат Госдумы Антон Горелкин посетовал на некорректную трактовку документа некоторыми СМИ. Он заявил, что речи о полном запрете оборота криптовалют не идет. По словам Горелкина, запрет затронет только создания бирж вне экспериментального правового режима.
Вместе с тем, отмечает депутат, «никто не запрещает, как и прежде, использовать иностранные криптовалютные биржи и обменники».
«Конечно, оборот криптовалют запрещаться не будет. Под запрет попадает организация оборота – то есть, создание бирж и обменников вне зоны действия экспериментального правового режима. Это условие, на котором настаивает ряд акторов, отмечая, что вопрос появления легальной российской криптоинфраструктуры сегодня упирается в геополитические реалии. Дать бизнесу зеленый свет в этом направлении означает толкнуть его под западные санкции», — написал Горелкин в своем Telegram-канале и добавил, что запрет в данном случае — это мера защиты.
Фото на обложке: Thongden Studio /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Что такое смарт-контракты в блокчейне и защищают ли они от мошенничества
- 2 Халвинг биткоина: что это такое и когда произойдет
- 3 Криптовалюта в 2024 году: перспективные криптовалюты и прогноз
- 4 Роль криптовалют и Fintech в процессе финансового включения
- 5 Что такое NFT? Полный гайд по миру цифрового искусства и его терминам
ВОЗМОЖНОСТИ
29 апреля 2024
30 апреля 2024