Госдума приняла в первом чтении законопроект об оборотных штрафах за утечку данных

Госдума приняла в первом чтении законопроекты об оборотных штрафа и уголовной ответственности за утечку персональных данных. До восьми лет тюрьмы будет грозить тем, кто решит передать данные россиян за рубеж, и до пяти лет – тем, кто решит заработать на продаже этих данных.

Законопроекты об оборотных штрафах для бизнеса за утечку персональных данных, а также уголовной ответственности за такую утечку приняты Госдумой в первом чтении. Об этом сообщила пресс-служба нижней палаты парламента.

В текущей редакции штраф за утечку следующие:

утечка данных от 1 тыс. до 10 тыс. граждан : физлица – 100-200 тыс. рублей, должностные лица – 800 тыс.-1 млн рублей, юрлица – 3-5 млн рублей.

: физлица – 100-200 тыс. рублей, должностные лица – 800 тыс.-1 млн рублей, юрлица – 3-5 млн рублей. утечка данных от 10 тыс. до 100 тыс. граждан : физлица – 200-300 тыс. рублей, должностные лица – 1-1,5 млн рублей, юрлица – 5-10 млн рублей.

: физлица – 200-300 тыс. рублей, должностные лица – 1-1,5 млн рублей, юрлица – 5-10 млн рублей. утечка данных свыше 100 тыс. граждан: физлица – 300-400 тыс. рублей, должностные лица – 1,5-2 млн рублей, юрлица – 10-15 млн рублей.

За повторное нарушение введен оборотный штраф в размере от 0,1% до 3% выручки за календарный год, но не менее 15 млн рублей и не более 500 млн рублей.

Также вводится уголовная ответственность для тех, кто продаст данные граждан РФ за рубеж – до 8 лет тюремного заключения, и для тех, кто заработает на утечке данных – до пяти лет тюрьмы.

Если утечку организовала группа людей, или она навредила общественной безопасности и здоровью граждан, срок наказания увеличивается до десяти лет.

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