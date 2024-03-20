Госдума одобрила повышение финансовых порогов по экономическим преступлениям

Госдума приняла в третьем чтении закон, увеличивающий пороговые значения сумм для квалификации экономических преступлений. Документ разработали еще прошлой весной, с тех пор он претерпел существенные изменения.

При мошенничестве

По действующего законодательству, при мошенничестве (ст. 195 УК РФ), связанном с намеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства, финансовый порог составляет 10 тыс. рублей.

Принятый документ увеличивает его с 10 тыс. до 250 тыс. рублей для значительного ущерба, с 3 млн рублей до 4,5 млн рублей — для крупного и с 12 млн рублей до 18 млн рублей — для особо крупного.

При незаконной выдаче потребительских кредитов

Понятие крупного размера при незаконной выдаче займов увеличивается с 2,5 млн рублей до 3,5 млн рублей.

При сокрытии банками сведений и размещенных депозитах физических лиц и ИП

В этой области крупным считается порог свыше 3 млн рублей, он увеличивается до 4,5 млн рублей.

При нарушениях в сфере ограничения конкуренции

Сейчас крупным размером в таких нарушениях считается доход более 50 млн рублей, а доходом в особо крупном размере — более 250 млн рублей. Новый порог увеличивает эти суммы до 80 млн рублей и 395 млн рублей соответственно.

Также повышается сумма, при которой ущерб будет считаться крупным (с 10 млн рублей до 16 млн рублей) и особо крупным (с 40 млн рублей до 47 млн рублей).

При нарушениях порядка учета прав на ценные бумаги и ограничениях прав владельцев ценных бумаг

Здесь крупным будет считаться ущерб в 2,5 млн рублей против 1,5 млн рублей по действующего законодательству. Особо крупным будет признаваться ущерб от 5,5 млн рублей. Сейчас это порог в 3,75 млн рублей.

При незаконном переводе иностранной валюты в российскую

При рассмотрении таких нарушений ущербом крупного размера будут считать ущерб от 13 млн рублей (сейчас это 9 млн рублей). Также повышается порог особо крупного размера — с 45 млн рублей до 65 млн рублей.

При уклонении от уплаты таможенных платежей, специальных антидемпинговых или компенсационных пошлин

По действующему закону уклонение от уплаты в крупном размере считается неуплата свыше 2 млн рублей, а особо крупном — от 6 млн рублей. Оба порога повышаются до 3 млн рублей и 9 млн рублей соответственно.

При уклонении от уплаты налогов, сборов и страховых взносов

Порог крупного размера увеличили с 15 млн рублей до 18,75 млн рублей, особо крупного — с 45 млн рублей до 56,25 млн рублей.

Также повышен порог крупного ущерба при злостном уклонении от раскрытия или предоставления информации о рынке ценных бумаг (с 1,5 млн рублей до 3 млн рублей) и при неправомерном использовании инсайдерской информации (с 3,75 млн рублей до 5.5 млн рублей). А при незаконном использовании чужого товарного знака особо крупным ущербом будет признаваться ущерб в 400 тыс. рублей вместо 250 тыс. рублей.

Как следует из пояснительной записки к документу, пересмотр пороговых значений необходим в условиях инфляции.

Фото на обложке: Julia Zavalishina / Shutterstock