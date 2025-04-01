В Госдуме рассмотрят запрет для иноагентов управлять госкорпорациями
Председатель комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект, предусматривающий запрет для иноагентов на участие в управлении госкорпорациями. Об этом депутат написал в своем Telegram-канале.
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«Речь идет, например, о корпорациях, связанных с космической деятельностью (“Роскосмос”), развитием атомной энергетики (“Росатом”), содействием разработкой, производством и экспортом высокотехнологичной промышленной продукции (“Ростех”), развитием и модернизацией экономики (ВЭБ.РФ) и других», — уточнил Пискарев.
Он пояснил, что участие в управлении такими госкорпорациями «лиц, находящихся под иностранным влиянием и отстаивающих интересы недружественных государств, представляет угрозу для безопасности и не отвечает национальным интересам нашей страны».
- В середине марта депутаты внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о расширении перечня оснований для признания лиц иноагентами. Документ, помимо прочего, предлагает наделять таким статусом тех, кто оказывает «содействие в исполнении решений международных организаций, в которых Россия не участвует, или иностранных государственных органов, если они направлены против безопасности России», следует из законопроекта.
Фото на обложке: Felix Lipov / Shutterstock / FOTODOM
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