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Госдума приняла законопроект, запрещающий иноагентам получать авторские отчисления

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Богдан Музыченко
Богдан Музыченко

Редактор новостного блока

Богдан Музыченко

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который запретит иноагентам распоряжаться доходами «от использования результатов интеллектуальной деятельности и брендов», говорится в сообщении на сайте нижней палаты. Согласно ему, депутаты поддержали инициативу единогласно. 

Госдума приняла законопроект, запрещающий иноагентам получать авторские отчисления
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Согласно поправкам, доходы иноагентов будут зачисляться на специальный рублевый счет, открытие которого станет обязательным для иноагента или тех, кто перечисляет ему гонорары. Пользоваться этими деньгами можно будет только после снятия статуса иноагента, указал в Telegram спикер Госдумы Вячеслав Володин. 

Он отметил, что сумма выплат иноагентам, «по оценкам экспертов, может достигать десятков миллионов рублей». Деньги, которые поступят на спецсчета, «могут быть зачислены в бюджет по решению суда», добавил Володин. 

Законопроект, запрещающий иноагентам получать средства от интеллектуальной деятельности внесли в Госдуму 14 ноября. По словам Володина, ко второму чтению депутаты планируют разработать схожие нормы, которые коснутся доходов иноагентов от продажи и сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества, а также «иных» средств.

Реестр иноагентов ведет Минюст. Сейчас в перечне министерства находятся 885 физлиц и компаний, включая СМИ, некоммерческие организации и незарегистрированные общественные объединения.

Фото на обложке: JLGutierrez / Getty Images

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