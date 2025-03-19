Госдума приняла законопроект о внесудебной блокировке интернет-ресурсов по продаже табака

Законопроект вносит поправки в Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» в части уточнения информации, распространение которой в Российской Федерации запрещено.

Как предлагается производить блокировку? Из пояснительной записки к нему следует, что его авторы предлагают ввести механизм внесудебной блокировки в интернете предложений о розничной продаже дистанционным способом табачной и никотиносодержащей продукции по аналогии с механизмом блокировки интернет-ресурсов, предлагающих к продаже алкоголь.

«Аналогичные нормы, реализованные в Федеральном законе № 149-ФЗ в отношении алкогольной продукции, также запрещенной к розничной торговле дистанционным способом, показали свою эффективность, в частности, в пресечении и предотвращении торговли через маркетплейсы», — отметили инициаторы законопроекта.

Сейчас сайты, дистанционно продающие табачную и никотиносодержащую продукцию, блокируются только после судебных разбирательств, которые могут длиться до полугода, уточняется в пояснительной записке.

В декабре Госдума ввела уголовную ответственность за повторную продажу табака детям, теперь она будет наказываться штрафом на сумму от 50 тыс. рублей до 80 тыс. рублей либо исправительными работами на срок до года с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового.

Фото на обложке: E-Liquids UK / Unsplash