Госдума одобрила законопроект о праве отказаться от оплаты навязанных товаров
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который позволит россиянам отказываться от оплаты навязанных товаров и услуг. Документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
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Поправки вносятся в статью 16 закона «О защите прав потребителей». Из законопроекта следует, что продажа дополнительных товаров и услуг будет разрешена лишь с согласия покупателя. Кроме того, будет запрещено навязывать дополнительные товары и услуги до заключения договора о приобретении основной продукции.
Еще законопроект установит запрет на автоматическое проставление отметок о согласии на покупку дополнительных товаров и услуг, а также предоставит россиянам право отказаться от оплаты навязанной продукции. В случае, если деньги спишутся, потребители смогут потребовать вернуть их.
Ранее о том, что в Госдуме 28 января рассмотрят законопроект, направленный на защиту покупателей от навязанных товаров и услуг, сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Если документ примут, он вступит в силу 1 сентября.
В 2023 году Владимир Путин подписал закон, который установил штрафы для продавцов за навязывание потребителям дополнительной продукции. Для должностных лиц штрафы составляют 2–4 тыс. рублей, для юрлиц — 20–40 тыс. рублей.
Фото на обложке: Elena Agafonova /
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