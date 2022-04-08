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Госдума рассмотрит законопроект о национализации собственности граждан недружественных стран

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Государственный совет Крыма внес в Госдуму законопроект о национализации собственности граждан недружественных стран. Принудительному изъятию подлежат движимое и недвижимое имущество, вклады, корпоративные права и другие объекты права собственности. Согласно документу, изъятие имущества будет проводиться без выплаты компенсации.

Госдума рассмотрит законопроект о национализации собственности граждан недружественных стран

Изменения предлагается внести в ст. 2 Гражданского кодекса.

Документ предполагает возможность изъятия в пользу регионов объектов права собственности в России «принадлежащих по состоянию на 24 февраля 2022 года иностранным государствам или лицам, связанным с ними, которые совершают в отношении РФ недружественные действия, а также их бенефициарам и лицам, которые находятся под контролем указанных иностранных лиц».

Из законопроекта следует, что принудительное изъятие будет проводиться без выплаты компенсации. Изъятию подлежат движимое и недвижимое имущество, денежные средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, иное имущество (активы).

Кроме того, законопроектом предусмотрено наделение региональных органов власти правом определять порядок национализации имущества и определять орган власти, который будет принимать такие решения.

О планах по национализации имущества украинских бизнесменов, поддерживающих киевский режим, в конце марта 2022 года объявил глава Крыма Сергей Аксенов. Он подчеркнул, что простых граждан Украины этот процесс не затронет. Ранее власти Крыма сообщили, что недвижимость в Крыму имеется в том числе у президента Украины Владимира Зеленского.

Фото на обложке: Ultraskrip / Shutterstock

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