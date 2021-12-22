Госдума отменила обязательный техосмотр для личного транспорта

Госдума РФ 22 декабря в третьем окончательном чтении приняла закон об отмене обязательного техосмотра для личных легковых автомобилей и мотоциклов.

Планируется, что новые правила вступят в силу уже с 1 января. Техосмотр можно будет пройти по желанию.

Действующие правила обязывают владельцев личного транспорта проходить техосмотр регулярно, если машине или мотоциклу более четырех лет. Планируется, что новый закон облегчит жизнь владельцам более 50 млн транспортных средств.

При этом для владельцев автобусов, грузовых автомобилей и такси изменений не произойдет. Осматривать придется и личный транспорт, если владелец его продает, меняет внутри основные детали или конструкцию в целом.

Число ДТП с участием неисправных автомобилей в России не превышает 1%.

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Фото на обложке: Unsplash