Комитет Госдумы одобрил законопроект о порядке открытия подростками банковских счетов
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Законопроект предусматривает внесение изменений в Гражданский кодекс России, он был внесен в Госдуму в марте 2024 года депутатами от «Единой России» Сергеем Неверовым и Натальей Костенко, напоминает ТАСС. В случае принятия законопроекта банкам будет запрещено открывать счета детям от 14 до 18 лет без письменного согласия родителя.
В начале марта глава Ассоциации банков России Анатолий Козлачков предложил для борьбы с мошенничеством определить параметры ограничений на количество выданных одному человеку платежных карт. По мнению эксперта, на первом этапе можно ввести ограничения для самых уязвимых групп, например, подростков.
Фото на обложке: Miljan Zivkovic / Shutterstock / FOTODOM
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