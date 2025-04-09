Комитет Госдумы одобрил законопроект о порядке открытия подростками банковских счетов

Законопроект предусматривает внесение изменений в Гражданский кодекс России, он был внесен в Госдуму в марте 2024 года депутатами от «Единой России» Сергеем Неверовым и Натальей Костенко, напоминает ТАСС. В случае принятия законопроекта банкам будет запрещено открывать счета детям от 14 до 18 лет без письменного согласия родителя.

В начале марта глава Ассоциации банков России Анатолий Козлачков предложил для борьбы с мошенничеством определить параметры ограничений на количество выданных одному человеку платежных карт. По мнению эксперта, на первом этапе можно ввести ограничения для самых уязвимых групп, например, подростков.

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