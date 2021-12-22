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Госдума приняла в окончательном чтении закон о биометрических данных

Новости
Екатерина Струкова
Екатерина Струкова

Новостной редактор

Екатерина Струкова

Госдума РФ на пленарном заседании 22 декабря приняла в третьем окончательном чтении закон о создании единой государственной системы биометрических данных, в рамках которой россияне смогут сами размещать свои образцы в интернете, без посещения государственных органов.

Госдума приняла в окончательном чтении закон о биометрических данных

Данные в системе будут преобразованы в «векторы». Биометрические образцы можно размещать с помощью «доверенного программного обеспечения» с использованием учетной записи на «Госуслугах» или чипа загранпаспорта.

Изменения вносятся в федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и связи». Правительству РФ предстоит утвердить порядок функционирования системы.

Биометрические данные будут храниться в единой защищенной государственной системе, сообщал президент РФ Владимир Путин.

Данные госсистемы начнут использовать с 1 сентября 2022 года, а не с 1 января, как планировалось ранее. На весенней сессии в Госдуме РФ внедрение биометрии планируется обсудить с представителями бизнеса.

В октябре глава группы InfoWatch Наталья Касперская порекомендовала россиянам не сдавать свои биометрические данные и «не вестись на удобство».

«Их практически с гарантией украдут, продадут, сольют», — говорила Касперская.

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В России работает Единая биометрическая система (ЕБС) — это цифровая платформа, которая позволяет идентифицировать человека по его биометрическим характеристикам. Через ЕБС можно получить государственную и коммерческую услугу через интернет. Оператором ЕБС выступает «Ростелеком».

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Фото на обложке: Unsplash

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