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В Госдуме захотели взять под контроль весь рынок интернет-рекламы в России

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В России предлагают создать единую систему учета всей интернет-рекламы. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Денежный объем online-ad рынка превысил объем рекламы на ТВ, на радио, в прессе и наружной вместе взятых.

В Госдуме захотели взять под контроль весь рынок интернет-рекламы в России

Законопроект подразумевает, что отбор вносимой в реестр рекламы и формат, как ее будут вносить, определит Правительство, а Роскомнадзор создаст и обеспечит работу самой платформы.

В реестре должна будет оказаться вся реклама, ориентированная на потребителей в России, за исключением социальной.

Объем рынка интернет-рекламы в России за 2020 год составил 253 млрд рублей, на ТВ – 169 млрд, наружной – 32 млрд, на радио – 11 млрд, в прессе – 8 млрд, приводила данные Ассоциация коммуникационных агентств России.

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Фото на обложке: Depositphotos.com

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