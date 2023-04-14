Госдума разработает законопроект о регулировании искусственного интеллекта

«Единая Россия» начала разработку законопроекта о регулировании искусственного интеллекта (ИИ), говорится в Telegram-канале партии. Документ должен определить ответственность и исключить возможность использовании ИИ мошенниками.

«Совместно с министерствами мы планируем провести оценку изменений на рынке труда, связанных с распространением ИИ-решений. Сейчас технологии, которые должны были избавить человека от излишнего физического труда, пытаются вместо этого взять на себя решение творческих задач», ­— заявил депутат Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

Он добавил, что речь не идет о запрете на развитие ИИ-технологий. Законопроект должен «актуализировать действующие нормы, определить ответственность и исключить случаи, когда продукты на основе искусственного интеллекта служат мошенникам».

Ранее глава Сбербанка Герман Греф предупредил о риске создания закрытого клуба крупнейших мировых держав в области искусственного интеллекта по аналогии с ядерным клубом и высказал мнение, что России «нужно прикладывать все свои усилия, чтобы быть членом этого клуба».

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