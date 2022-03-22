Депутаты Госдумы сразу в двух чтениях приняли закон о поправках в налоговый кодекс РФ, которые предусматривают снижение налоговой нагрузки на граждан и экономику в условиях санкционного кризиса. Закон касается налога на прибыль, процентов по вкладам, НДС и другого.

Госдума в двух чтениях приняла закон о налоговых послаблениях