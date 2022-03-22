Госдума в двух чтениях приняла закон о налоговых послаблениях

Депутаты Госдумы сразу в двух чтениях приняли закон о поправках в налоговый кодекс РФ, которые предусматривают снижение налоговой нагрузки на граждан и экономику в условиях санкционного кризиса. Закон касается налога на прибыль, процентов по вкладам, НДС и другого.
Информация о принятии законопроекта № 84984-8 размещена на сайте Госдумы РФ. Депутаты нижней палаты парламента во вторник 22 марта приняли закон сразу во втором и третьем, окончательном чтении.
Закон вносит несколько изменений в налоговый кодекс РФ. Все они направлены на поддержку граждан и экономики в условиях санкций.
- на ближайшие пять лет обнулена ставка НДС на гостиничные и схожие услуги, а также на предоставление в аренду объектов туристской инфраструктуры, которые были введены в эксплуатацию с 1 января 2022 года;
- разрешение на предоставление налоговых каникул для физических лиц продлено до конца 2024 года (это касается только физлиц, которые получили регистрацию ИП впервые и перешли на упрощенную систему налогообложения в течение двух лет после регистрации);
- введена нулевая ставка налога на прибыль для аккредитованных IT-компаний;
- кадастровая стоимость недвижимости для расчета налога на имущество физических лиц и земельного налога заморожена на уровне 1 января 2022 года;
- отменен НДФЛ на проценты по вкладам и остатки на банковских счетах за период 2021-2022 годов, а также НДФЛ на дохода в виде материальной выгода, которые были получены в период с 2021 по 2023 год.
Фото на обложке: Ultraskrip /
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