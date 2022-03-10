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Оборотный штраф для IT-гигантов, нарушающих закон «приземлении», составит до одной десятой от выручки

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

В Госдуму внесены поправки в КОАП, предусматривающие оборотные штрафы за неисполнение закона о «приземлении», сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Оборотный штраф для IT-гигантов, нарушающих закон «приземлении», составит до одной десятой от выручки

За отказ от регистрации личного кабинета на сайте Роскомнадзора, размещения на своем сайте формы обратной связи и регистрации российского юрлица (или созданию филиала, или открытию представительства) будет предусмотрен оборотный штраф в размере до одной десятой совокупного размера выручки IT-компании. При повторном нарушении штраф может составить до одной пятой части выручки.

Также авторы законопроекта предлагают установить штрафы для поисковых систем, провайдеров хостинга, рекламодателей и рекламораспространителей за невыполнение мер, понуждающих иностранные IT-компании исполнять требования закона о «приземлении».

У пользователей и регуляторов должна быть возможность взаимодействовать с платформами напрямую, именно это и регламентирует закон «о приземлении», отметил глава комитета Госдумы по инфорполитике Александр Хинштейн. 

Он подчеркнул, что долгое время власти выступали за диалог и шли на компромиссы, понимая, что цифровой мир — это новая реальность, где нормы и правила должны формироваться совместными усилиями. «При этом мы должны обеспечить защиту цифровых прав граждан. Последние события показали, что заявления IT-гигантов, что они вне политики — это фейк», — заявил депутат.

Он также добавил, что аналогичные законы являются общемировой практикой.

Фото на обложке: Felix Lipov / Shutterstock

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