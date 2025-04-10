Гоша Рубчинский объявил о выходе новой коллекции, ее продвигают Данила Поляков и актеры из «Слова пацана»

«В преддверии масштабного международного перезапуска бренда "Гоша Рубчинский" мы объявляем о начале новой главы — серии культурных событий и выпуске интро коллекции базовой униформы, воплощающей обновленное видение, основанное на идентичности, чувстве времени и диалоги с трансформирующимся миром», — написал Рубчинский в своем Telegram-канале.

Дизайнер с 9 апреля публикует снимки с моделями, в которых легко узнать знаменитостей.

Аникеева заметила в Telegram-канале Рубчинского фотографию Анны Пересильд, которая прославилась ролью Айгуль в «Слове пацана», и других актеров из популярного сериала. Эксперт обратила внимание на портрет манекенщика и единственного российского мужчины-супермодели Данилы Полякова, символа раннего русского андерграунда, который уже забыт.

Фото в тексте: ТГ Гоши Рубчинского

«Все это говорит о попытке собрать героев и образы, которые знакомы, настоящие, и в этом есть сила. Как будто он собирает осколки постсоветской мечты и заново переосмысляет, зачем все это вообще было», — указала эксперт.

Рубчинский уже обращался к стилистике «Слова пацана». В 2023 году Ярослав Могильников, получивший известность по роли Ералаша, стал одним из лиц бренда Канье Уэста и Гоши Рубчинского. Он позировал в лонгсливе с названием альбома Канье Vultures.

Аникеева считает, что с точки зрения бизнеса новая уже собственная коллекция удачна.

«Как правильно подмечено: миллионерами становятся не на винтажных пино-нуарах, а на "Магните" и "Красном и белом". И Рубчинский делает не моду для избранных, а одежду для тех, кто ходит по пустырям, по недостроям, живет в реальности "Нелюбви" Звягинцева. Но и тут может быть коммерческий успех: если ты говоришь с большинством, у тебя больше шансов быть услышанным — и заработать», — добавила основатель бренда.

В марте Гоша Рубчинский впервые сообщил, что хочет перезапустить свой бренд и подал заявку в Роспатент на торговую марку «Гоша Рубчинский». Дизайнер прекратил выпуск сезонных коллекций под брендом Gosha Rubchinskiy в 2018 году. Заявка в Роспатент была подана компаний Grunovis — FZCO, зарегистрированной в Дубае, обратил внимание творческий директор «Бюро названий» Вадим Дунаев. Компания фигурирует на официальном сайте Гоши Рубчинского, занимается продажей и доставкой его одежды по всему миру, но не работает в России. Покупателям из этой страны рекомендовано искать местных дистрибьюторов. В апреле одежда новой коллекции появилась на «Яндекс маркете».

В пресс-службе Рубчинского Русбейс не ответили на вопрос, какое юрлицо занимается продвижением его бизнеса в России. В ЕГРЮЛ фигурирует индивидуальный предприниматель Григорий Александрович Рубчинский (перкратил работу в апреле 2024 года). Также Рубчинский владел 100% в ООО «Гр дизайн» до сентября 2023 года, затем передал долю Алексею Иванову.

По данным «Коммерсантъ», Гоша Рубчинский окончил Московский колледж технологий и дизайна. В 2008 году он создал свою первую коллекцию «Империя зла» с разъяренными медведями и двуглавым орлом с автоматом. Коллекция не была раскуплена. В 2012 году Рубчинский начал сотрудничать с японским брендом Comme des Garcons. В разные годы дизайне выпускал коллаборации с Burberry, Levi Strauss & Co. и Dr. Martens, а также с Adidas. В апреле 2018 года Рубчинский объявил, что прекращает выпуск сезонных коллекций под маркой Gosha Rubchinskiy.

В декабре 2023 года Рубчинский возглавил отдел дизайна компании Yeezy Канье Уэста. В первую его коллекцию, созданную для этого бренда, вошли футболка, худи, спортивные штаны и носки.

7 февраля 2025 года российский дизайнер объявил о прекращении сотрудничества с рэпером, что совпало с провокационными и радикальными заявлениями Уэста антисемитского и расистского характера.

«Гоша Рубчинский — это тот кейс, когда сначала выстрелил за границей: его носили в Париже, в Токио, в Нью-Йорке, и он реально стал символом "русской уличной моды". По духу можно сравнить с Heron Preston — оба брали эстетику улицы, у каждого была своя культурная база», — рассказала Русбейс основатель российского бренда одежды и украшений Lokoto Елена Аникеева.

По словам эксперта, одежду Рубчинского носили за границей, он выпускался через Farfetch и Dover Street Market, объединялся с Burberry, adidas, делал шоу в России для международной сцены. Потом все затихло, но вот он возвращается, но уже совсем в другой роли.

«Сейчас он делает резкий поворот внутрь страны. Это камбэк к своим — но не к той модной интеллигенции или гопникам-ретро в духе начала 2010-х, а к абсолютно реальному и более мрачному российскому дню. Его новая коллекция — это не гламурный трэш, это вполне осознанная работа с реальностью. Новая коллекция — это вещи, которые продаются на маркетплейсе. Сама одежда простая, базовая, "для пацанов с района", по духу напоминающая сериал "Слово пацана". Как будто Гоша Рубчинский перестал быть артистом, а стал документалистом», — заключила эксперт.

Фото на обложке: David M. Benett / Dave Benett / Getty Images