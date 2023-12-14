Гоша Рубчинский стал главным дизайнером бренда Канье Уэста Yeezy

Российский дизайнер Гоша Рубчинский стал главным дизайнеором основанного американским репером и продюсером Канье Уэстом бренда Yeezy. Сообщение о сотрудничестве появилось в официальном аккаунте Уэста в X (бывший Twitter).

«YEEZY приветствует Гошу Рубчинского в качестве нового руководителя отдела дизайна. Приход этого легендарного российского дизайнера в YEEZY, ведущий мировой бренд в музыке и моде, является важным достижением в истории дизайна», — говорится в сообщении.

Вместе с тем в другой соцсети сам Рубчинский объявил о завершении многолетнего сотрудничества с японским люксовым брендом одежды Comme Des Garçons.

В октябре прошлого года Adidas отказался от работы с Канье Уэстом после скандального интервью репера, где он допустил ряд антисемитских высказываний. После этого Forbes оценил состояние Уэста в $400 млн, таким образом он перестал быть миллиардером.

Гоша Рубчинский — российский дизайнер, которого воспринимают как представителя уличной моды. Первая коллекция Рубчинского увидела мир в 2008 году. В дизайне вещей Рубчинского присутствуют элементы, отсылающие к образам пост-советской моды 90-ых годов.

За время работы бренд Gosha Rubchinskiy выпускал коллекции в коллаборации с такими компаниями, как Fila, Kapa, Adidas, Burberry, Vans, Levi’s и другими. В 2016 году дизайнер попал в список Business of Fashion «500 самых влиятельных людей в модной индустрии».

Фото на обложке: http://gosharubchinskiy.com/