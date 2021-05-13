В России введут госстандарты для искусственного интеллекта

НИУ «Высшая школа экономики» стала победителем конкурса на разработку государственных стандартов искусственного интеллекта. Бюджет проекта составит более 100 млн рублей.
Окончательные варианты более 70 стандартов должны быть готовы к концу октября 2022 года, однако первые стандарты необходимо представить уже к концу 2021 года, сообщают «Ведомости».
»Стандартизация является ключевым фактором поддержки государственной социально-экономической политики, способствует развитию добросовестной конкуренции и инноваций, снижению технических барьеров в торговле, повышению уровня безопасности жизни, здоровья и имущества граждан», — заявили в Росстандарте.
Регулятор намерен упорядочить использование ИИ в сетях связи, в системах видеоаналитики, в нейронных сетях, системах для оказания госуслуг, контроля оборота алкоголя, в архивном деле, на рынке недвижимости и других сферах, сообщается в техзадании.
Типовые требования к технологиям ИИ и способы оценки соответствия этим требованиям должны быть едиными для всех и закреплены в соответствующих стандартах. Отсутствие стандартов ИИ не позволяет использовать эти технологии во многих важных прикладных областях, включая, например, образование, – там, где требуются опредёленные гарантии качества работы интеллектуальных систем.
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Фото на обложке: agsandrew /
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