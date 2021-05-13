В России введут госстандарты для искусственного интеллекта

Окончательные варианты более 70 стандартов должны быть готовы к концу октября 2022 года, однако первые стандарты необходимо представить уже к концу 2021 года, сообщают «Ведомости».

»Стандартизация является ключевым фактором поддержки государственной социально-экономической политики, способствует развитию добросовестной конкуренции и инноваций, снижению технических барьеров в торговле, повышению уровня безопасности жизни, здоровья и имущества граждан», — заявили в Росстандарте.

Регулятор намерен упорядочить использование ИИ в сетях связи, в системах видеоаналитики, в нейронных сетях, системах для оказания госуслуг, контроля оборота алкоголя, в архивном деле, на рынке недвижимости и других сферах, сообщается в техзадании.

Типовые требования к технологиям ИИ и способы оценки соответствия этим требованиям должны быть едиными для всех и закреплены в соответствующих стандартах. Отсутствие стандартов ИИ не позволяет использовать эти технологии во многих важных прикладных областях, включая, например, образование, – там, где требуются опредёленные гарантии качества работы интеллектуальных систем. Татьяна Усманова, главный эксперт дирекции по научным проектам ВШЭ

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