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В России введут госстандарты для искусственного интеллекта

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Андрей Шляховский
Андрей Шляховский

Новостной редактор RB

Андрей Шляховский

НИУ «Высшая школа экономики» стала победителем конкурса на разработку государственных стандартов искусственного интеллекта. Бюджет проекта составит более 100 млн рублей.

В России введут госстандарты для искусственного интеллекта

Окончательные варианты более 70 стандартов должны быть готовы к концу октября 2022 года, однако первые стандарты необходимо представить уже к концу 2021 года, сообщают «Ведомости».

»Стандартизация является ключевым фактором поддержки государственной социально-экономической политики, способствует развитию добросовестной конкуренции и инноваций, снижению технических барьеров в торговле, повышению уровня безопасности жизни, здоровья и имущества граждан», — заявили в Росстандарте.

Регулятор намерен упорядочить использование ИИ в сетях связи, в системах видеоаналитики, в нейронных сетях, системах для оказания госуслуг, контроля оборота алкоголя, в архивном деле, на рынке недвижимости и других сферах, сообщается в техзадании.

Типовые требования к технологиям ИИ и способы оценки соответствия этим требованиям должны быть едиными для всех и закреплены в соответствующих стандартах. Отсутствие стандартов ИИ не позволяет использовать эти технологии во многих важных прикладных областях, включая, например, образование, – там, где требуются опредёленные гарантии качества работы интеллектуальных систем.
Татьяна Усманова, главный эксперт дирекции по научным проектам ВШЭ

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Фото на обложке: agsandrew / Depositphotos.

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