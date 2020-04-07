Государство претендует на долю в СП сотовых операторов

Государство претендует на долю в совместном предприятии (СП) сотовых операторов для запуска 5G. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект концепции создания и развития сетей пятого поколения в России.

Концепцию подготовили в Минкомсвязи. Согласно документу, за вхождение государства в СП сотовые операторы смогут получить частоты для запуска 5G без торгов.

Цель проекта — сокращение операционных затрат операторов и стимулирование инвестиционной активности.

В то же время, собеседники газеты из числа «большой четверки» сотовых операторов отметили, что проект не утвержден. По их словам, делать какие-либо выводы рано.

В «большую четверку» операторов входят «МТС», «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком». В декабре прошлого года компании подписали соглашение о намерении создать СП для совместной расчистки частот для 5G.

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