Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Государство претендует на долю в СП сотовых операторов

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Государство претендует на долю в совместном предприятии (СП) сотовых операторов для запуска 5G. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на проект концепции создания и развития сетей пятого поколения в России.

Государство претендует на долю в СП сотовых операторов

Концепцию подготовили в Минкомсвязи. Согласно документу, за вхождение государства в СП сотовые операторы смогут получить частоты для запуска 5G без торгов.

Цель проекта — сокращение операционных затрат операторов и стимулирование инвестиционной активности.  

В то же время, собеседники газеты из числа «большой четверки» сотовых операторов отметили, что проект не утвержден. По их словам, делать какие-либо выводы рано.

В «большую четверку» операторов входят «МТС», «Вымпелком», «Мегафон» и «Ростелеком». В декабре прошлого года компании подписали соглашение о намерении создать СП для совместной расчистки частот для 5G. 

Чтобы вы не ошиблись при выборе, Rusbase рекомендует своим читателям надежных юристов и адвокатов.

Фото: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

07 апреля 2020

Онлайн-кэмп Генератор

12 апреля 2020

РЭШ по экономике

13 апреля 2020

Severstal SteelTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

16 июня 2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

07 апреля 2020

Онлайн-кэмп Генератор

12 апреля 2020

РЭШ по экономике

13 апреля 2020

Severstal SteelTech

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

16.06.2020

Money20/20 Europe

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

6 апреля 2020 — 12 февраля 2021

Java-разработчик с нуля

7 апреля — 7 июня 2020

Python для работы с данными

9 апреля — 30 июля 2020

Flutter в мобильной разработке

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ