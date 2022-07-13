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Государственная доля в «Аэрофлоте» увеличилась до 73%

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Аэрофлот» стал еще ближе к государству. После покупки Минфином и Росимуществом ценных бумаг на сумму 52 млрд рублей доля государства РФ в «Аэрофлоте» выросла с 57% до 73%.

Государственная доля в «Аэрофлоте» увеличилась до 73%

Сведения о покупке ценных бумаг «Аэрофлота» государством содержатся в сообщении, размещенном в центре раскрытии информации.

В авиакомпании подтвердили, что государство увеличило свою долю в капитале предприятия. По сообщению «Аэрофлота», привлеченные в ходе продажи ценных бумаг средства пойдут на покрытие потребностей при реструктуризации обязательств по аккредитивам.

Росимущество и Минфин купили 1,5 млрд акций «Аэрофлота» на сумму 52 млрд рублей, тем самым воспользовавшись правом на преимущественное право приобретения бумаг, размещенных по дополнительной эмиссии. Бумаги разместили по 34,29 рублей за штуку, по актуальным на среду 13 июля данным одна акция «Аэрофлота» на бирже стоит почти 27 рублей.

Фото на обложке: Sergey Ginak / Shutterstock

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